Stamattina a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di furto aggravato, un disoccupato 44enne di Villaputzu.

Alle 18 circa di ieri, in Via Cornalias, l'uomo era stato notato dai carabinieri mentre si dava alla fuga con in mano un monopattino elettrico. I militari sono riusciti a bloccarlo e dopo alcuni accertamenti sono risaliti al proprietario del monopattino, un 51enne romeno, residente a Cagliari. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.