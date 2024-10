Il Cagliari ha ripreso oggi gli allenamenti al centro sportivo di Assemini. Ma mister Nicola deve fare a meno di mezza rosa tra infortuni e assenti per gli impegni con le nazionali.

Otto i rossoblù che hanno lasciato l'Isola per gli impegni internazionali di questo weekend. Prati oggi in campo con gli azzurrini nell'amichevole contro il Livorno, Sherri impegnato con l'Albania e ancora Obert (Slovacchia), Marin (Romania), Luvumbo in Angola, Kingstone (Zambia), Makoumbou (Congo) e Mina (Venezuela).

I primi a tornare a disposizione in vista della gara di domenica 20 ottobre alla Unipol Domus contro il Torino saranno Obert e Sherri, gli altri saranno in Sardegna dopo il 15.

Nicola ne approfitterà per vedere come stanno gli infortunati e studiare una tabella di recupero: tempi più lunghi al momento per Pavoletti, mentre Wieteska, Lapadula e Jankto proveranno a inseguire l'obiettivo della convocazione per la gara con i granata. D ieri sono in vendita i biglietti per la sfida contro il Torino.