La festa dei tifosi rossoblu è durata tutta la notte. Dopo il 3-0 rifilato al Bari e la matematica promozione in Serie A, i supporters della squadra di mister Rastelli sono scesi per strada con bandiere e fumogeni per esprimere tutta la loro gioia per il meritato successo.

Questa mattina, però, sono arrivate puntuali le lamentele di chi denuncia una mancanza di rispetto e decoro da parte di alcuni tifosi che, al termine della festa, hanno lasciato l'immondizia per strada causando anche qualche danno ad alcune attività.

Il nostro lettore Cristian, ad esempio, ci invia alcune foto scattate in Piazza Yenne che ritraggono un tappeto di bottiglie di birra e altri alcolici a coprire la strada.

“A tutti quelli che giustificano dicendo che era una festa ed è giusto così voglio dire che l'edicola nella foto non ha potuto aprire, perché aveva le serrande danneggiate oltre che rovinare da scritte!!! Non si tratta "soltanto" di quintali di vetro lasciato in terra, si tratta proprio di MANCANZA DI RISPETTO e di non sapersi divertire senza danneggiare e sporcare”.