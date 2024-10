Intervento del personale della Sezione Infortunistica del Corpo di Polizia Locale di Cagliari nelle prime ore del mattino sulla Ss 554, per un incidente stradale.

Un'auto condotta da un 44enne residente nella provincia di Cagliari percorreva la 554 quando il guidatore ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il guardrail centrale e terminando la sua corsa a cavallo dello stesso.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso dell'ospedale Brotzu.

Per il 44enne sono stati richiesti gli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione per uso di alcool o droghe.

Sul posto oltre alla Polizia Locale, anche l'ANAS e l'ACI.