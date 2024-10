Nella tarda mattina di ieri la Polizia di stato di Cagliari ha arrestato in flagranza un 48enne di Cagliari, trovato in possesso di circa 1.200 grammi di GBL Liquido, la cosiddetta “droga dello stupro”, che l’uomo aveva acquistato on line.

Da diversi giorni gli uomini della Seconda Sezione della Squadra Mobile lo tenevano sotto controllo, durante la sua attività di massaggiatore a domicilio. Alle 11.30 di ieri gli Investigatori hanno bloccato l’uomo mentre un corriere postale gli consegnava, presso la sua abitazione, un pacco con all’interno la bottiglia di plastica sigillata contenente lo stupefacente.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati diversi oggetti utilizzati per il dosaggio dello stupefacente in piccole quantità e per il suo confezionamento. Il GBL sequestrato, se venduto, avrebbe fruttato circa 20mila euro, a fronte di un costo al litro di meno di 100 euro.L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato posto agli arresti domiciliari.