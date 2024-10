Un momento di grande emozione e simbolico riconoscimento si è svolto nella giornata di lunedì 2 settembre, quando il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha omaggiato la signora Maria Ulgheri in occasione del suo centesimo compleanno.

Durante l'incontro, il primo cittadino cagliaritano ha espresso parole di elogio per la signora Ulgheri, classe 1924, sottolineando come la sua vita sia testimone di un secolo di storia e di trasformazioni vissute con coraggio e dignità. L'evento ha rappresentato un'occasione speciale per riflettere sul valore delle persone anziane nella società e sull'importanza di riconoscere il loro contributo.

La signora Ulgheri, visibilmente commossa, ha ringraziato il sindaco sottolineando il legame profondo che la unisce a Cagliari.