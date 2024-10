L'allenatore Davide Nicola, per il momento, non è in discussione. Ma il Cagliari partirà in ritiro da domani, in vista delle prossime impegnative gare dalle quali dipenderà il futuro del tecnico e della stagione rossoblù.

C'è attesa per la gara di martedì in Coppa Italia contro la Cremonese, in programma alla Domus. Poi riprenderà la Serie A: prima trasferta a Parma, poi a Torino contro la Juventus di Vlahovic e Yldiz.

I giocatori si riuniranno da domani ad Assemini: la decisione è stata presa di comune accordo dal presidente Giulini, dal direttore sportivo Bonato e dall'allenatore Nicola. Oggi la squadra è subito scesa in campo in vista della gara di coppa e, dopo un momento di confronto fra tecnico e calciatori, si è svolto il normale programma post gara con defaticante per chi è sceso in campo con l'Empoli e seduta standard per gli altri. Domani nuova seduta di allenamento fissata al pomeriggio. Ma, anziché tornare a casa, i giocatori staranno ad Assemini.

Non è stata ancora stabilita la durata del ritiro che, verosimilmente, terminerà dopo la sfida di Coppa Italia.