Un buon Cagliari, seppur troppo ingenuo, viene sconfitto all'Unipol Domus per 4-0 dal Napoli. Le reti di Di Lorenzo nel primo tempo e di Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno nella ripresa. Nel mezzo però i ragazzi di Nicola hanno più volte sfiorato il pareggio, fermati da uno strepitoso Meret.

LA CRONACA

Mister Nicola conferma le sensazioni della vigilia: Scuffet in porta, Zappa con Mina e Luperto in difesa, Azzi e Augello sulle fasce, Deiola, Matin e il neo acquisto Gaetano a centrocampo, Piccoli-Luvumbo coppia d'attacco.

Dopo 5' Piccoli si invola verso la porta di Meret, calcia addosso al portiere azzurro, ma il gioco è fermo per la posizione irregolare dell'ex Atalanta. Partita subito combattuta e duello molto ruvido tra due pesi massimi, Mina e Lukaku.

Al 18' il Napoli passa in vantaggio: sponda di Lukaku, tiro non irresistibile di Di Lorenzo con deviazione decisiva di Mina che non lascia scampo a Scuffet. Risponde il Cagliari subito dopo con un sinistro di Azzi che impregna severamente Meret; sul corner successivo Mina ci prova, ma non colpisce bene la sfera.

Attorno al 25' tensione tra i tifosi del Napoli e quelli del Cagliari, lancio di fumogeni e oggetti e momentanea sospensione della partita, ripresa circa 7 minuti dopo.

Al 35' punizione alta di Marin. Al 41' Piccoli vola in cielo per colpire di testa, Meret in tuffo respinge, grande occasione per i rossoblù. Al 44' un errore di Marin lancia in contropiede Politano, dentro per Kvaratskhelia, ma una perfetta diagonale di Zappa diventa il pericolo. Otto minuti di recupero. Ancora Piccoli pericoloso nel gioco aereo, ma la sua conclusione finisce a lato. Al 53' Gaetano ha la palla del pareggio, ma la sua conclusione è respinta da Rahmani in corner. Sul conseguente angolo prima traversa di Mina poi palo di Gaetano ma il gioco era fermo per fuorigioco del colombiano. È l'ultima occasione della prima frazione.

All'intervallo dentro dopo per Deiola. Dopo soli due minuti, cross di Azzi e colpo di testa di Luperto e miracolo di Meret che ci arriva in tuffo, con Luvumbo che sulla respinta non c'entra la porta.

Al 56' bomba da fuori di Marin, palla leggermente deviata da Meret che si stampa sulla traversa. Al 59' dentro Zortea e Kingstone e fuori Azzi e Gaetano. Al 66' il Napoli, immeritatamente, raddoppia con Kvaratskhelia che, lanciato a rete, fulmina Scuffet. Il Cagliari accusa il colpo e al 70' regala il gol a Lukaku, dopo un errore di Scuffet. Al 77' dentro Makoumbou e Pavoletti, fuori Marin e Piccoli. Al 93' il gol di Buongiorno a rendere ancora più rotondo il risultato.