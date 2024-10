Ieri mattina la Polizia è intervenuta nel quartiere Is Mirrionis, a Cagliari, per una lite scoppiata in uno stabile dormitorio in piazza Sirio tra due uomini, uno dei quali armato di un grosso coltello. I poliziotti delle Volanti sono arrivati in tempo, evitando che la lite degenerasse, accertando che uno dei due contendenti, un 49enne cagliaritano, aveva prima colpito l’altro alla schiena con un bidone di plastica, per poi sfoderare un grosso coltello da cucina, puntandoglielo contro.

Solo l’intervento degli agenti ha evitato conseguenze più gravi. L’autore dell’aggressione è stato trovato in possesso, oltre a quello impugnato, di altri due coltelli a scatto, nascosti tra i sui indumenti, entrambi lunghi 17 centimetri. Inoltre, nella sua stanza aveva nascosto tra le mobilie circa 72 grammi di marijuana e ben 140 flaconi di Metadone da 50 ml, nonché vario materiale utile al confezionamento e alla vendita della sostanza stupefacente. L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato per minacce aggravate. Questa mattina si è presentato all’udienza direttissima.