È stato arrestato e adesso si trova agli arresti domiciliari l'autista 55enne dell'autocarro che, il 4 novembre scorso, ha travolto una 84enne e la figlia di 55 mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in via Quirra a Cagliari, l'anziana morì qualche giorno dopo in ospedale.

L'autista, sottoposto al test con l'etilometro da parte della polizia municipale, risultò positivo e fu indagato in stato di libertà per omicidio stradale.

Ieri i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari. Ora il 55enne si trova agli arresti domiciliari.