L'ennesimo disastro ambientale a Cagliari, con conseguente denuncia, viene reso noto da Valerio Piga, di difensori della natura, che racconta lo scempio del Colle di Sant'Elia.

"Una vergogna, non so dire altro per le condizioni di uno dei posti più suggestivi di Cagliari, il Colle di Sant'Elia. Un luogo incantevole con un panorama mozzafiato, abbandonato da anni, dalle autorità competenti ed ulteriormente vandalizzato da incivili che ne hanno ricavato una discarica abusiva, piena di rifiuti di ogni genere. Divani, televisori, inerti, infissi, lastre di amianto, bombole, di tutto di più".

"Trovo grave che nessuno intervenga per valorizzarlo e renderlo fruibile - prosegue Valerio - Cagliari, mai come in questi anni, risulta abbandonata e trascurata e senza una seria programmazione. Pubblico queste immagini emblematiche dello stato di degrado che caratterizza il sito. Immagini che per chi ama veramente la città fanno male al cuore ed alla sua storia millenaria".