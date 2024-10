Un weekend di relax e spensieratezza trasformato in un incubo. Un tranquillo luogo di ritrovo, in pieno centro a Cagliari, diventato lo scenario di un film horror.

Siamo ai piedi del bastione di Saint Remy, dove un gruppo di amici, la notte tra sabato e domenica scorsi, stava tranquillamente chiacchierando al termine di una serata divertente e piacevole.

Stando a quanto raccontatoci da un testimone, il gruppo è stato prima accerchiato da 3 moto, poi i centauri hanno puntato un ragazzo e hanno cercato di investirlo, urlandogli contro e minacciandolo di morte.

Non appena hanno potuto, gli amici, spaventatissimi, sono riuscito a raggiungere le proprie auto parcheggiate lì vicino, ma gli aggressori li hanno seguiti e con catenacci e altri attrezzi hanno colpito le vetture con le povere vittime dentro e mandato in frantumi i finestrini. Un paio di persone sono state ferite dalle schegge impazzite e, secondo quanto appreso, un amico del gruppo ha riportato un trauma cranico.

I malcapitati, tra la paura e l’agitazione, hanno però avuto la lucidità di chiamare la Polizia, giunta immediatamente sul posto. Anche con gli agenti di fronte, gli aggressori avrebbero continuato a inveire e minacciare di morte le vittime.

Sul posto anche il 118: i malcapitati sono stati portati al pronto soccorso.

Gli aggressori, secondo quanto riferito da testimoni, apparivano lucidi e reattivi, quindi apparentemente non sotto effetto di droghe, inoltre non avevano intenzione di derubare le vittime, ma di rovinare, in maniera pesante e pericolosa, una tranquilla chiacchierata tra amici, forse per noia o frustrazione.