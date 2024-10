Ha infranto la vetrina di un bar nel quartiere Genneruxi, a Cagliari, e ha portato via il fondo cassa di circa 250 euro e alcune bottiglie di alcolici per poi darsi alla fuga con un’auto. Un 36enne è stato arrestato dalla Polizia per furto aggravato.

Gli agenti della Squadra Volante lo hanno trovato, dopo una breve ricerca, nei pressi della Via Quirra anche grazie a un testimone. Il 36enne, già noto per numerosi precedenti, dopo un vano tentativo di fuga, è stato fermato dai poliziotti e sottoposto a perquisizione personale e dell’auto. All’interno sono stati trovati due cacciaviti, un martello frangivetro, ed alcune bottiglie di alcolici, della stessa marca di quelle asportate dal bar.

Dopo l’udienza per direttissima, il gip ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.