Un furgoncino senza autista alla guida è piombato sui tavolini di un locale affollato in corso Vittorio Emanuele , nel pieno centro storico di Cagliari. Il fatto si è verificato verso le 14:30 e, secondo le prime informazioni, sarebbero almeno 15 le persone rimaste ferite , di cui nove state trasportate in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Il camioncino era fermo al civico 14, quando si è improvvisamente mosso prendendo velocità e travolgendo i tavolini vicini.

Sul posto sono subito accorsi i medici e le ambulanze del 118, con Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia e Polizia locale.

Gli agenti della Polizia locale sono al lavoro per ricostruire i dettagli dell'incidente e al momento sono dovuti le ipotesi al vaglio degli Agenti : l'autista del mezzo, entrato in zona a traffico limitato per fare delle consegne, potrebbe essere sceso dal camioncino scordandosi di inserire il freno mano, oppure un guasto al freno di stazionamento.

La notizia precedente e il VIDEO