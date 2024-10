Numerosi i controlli della Polizia Locale di Cagliari anche questo fine settimana per verificare il rispetto delle misure anti Covid. In particolare in un circolo ricreativo nel quartiere di Is Mirrionis, è stato accertato che, verso le 3 di questa notte, una decina di persone stavano festeggiando un compleanno in violazione di diverse disposizioni dell'ultimo DPCM. Le persone sono state identificate e saranno sanzionate per aver organizzato la festa e per l'assembramento, per l'omesso utilizzo della mascherina e per lo spostamento dalla residenza senza giustificato motivo, con una sanzione di 400 euro per ogni violazione. Inoltre si è proceduto a far chiudere il circolo ricreativo per il quale scatterà una specifica sanzione di 400 euro e il provvedimento di sospensione.

Anche questa mattina, gli agenti in servizio nel centro storico hanno identificato tre persone che stavano consumando al banco all'interno di un bar sebbene espressamente vietato. Per loro una sanzione di 400 euro e sono in corso gli accertamenti per verificare le motivazioni del loro spostamento dalla residenza. Per il bar altrettanta sanzione e segnalazione per il provvedimento di sospensione dell'attività. Diverse, invece, le autocertificazioni ricevute dai vari cittadini fermati durante i controlli, che verranno verificate nei prossimi giorni dagli agenti della Polizia Locale.