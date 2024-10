Arrestato dalla Polizia di Stato, con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Cagliari, un 26enne cagliaritano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’accaduto durante la serata di venerdì 6 settembre, quando gli uomini della Squadra Mobile di Cagliari, nel corso di un servizio effettuato lungo la SS.131 all’altezza di Serrenti, hanno controllato l’utilitaria con a bordo il giovane che, fin da subito, ha mostrato un certo nervosismo.

Accompagnato in Questura, è stato così sottoposto a perquisizione personale, estesa poi al veicolo, con l’ausilio di un operatore cinofilo della Guardia di Finanza.

Nell’abitacolo dell'auto, nascosto in un’intercapedine ricavata tra la tappezzeria posteriore e le parti metalliche, è stato rinvenuto un pacchetto contenente circa venti grammi suddivisa in più involucri. In un altro spazio nascosto nella parte anteriore del veicolo è stata poi trovata una dose di hashish.

A carico del ventiseienne, con precedenti di polizia per lo stesso reato, sono stati sequestrati anche 75 euro, ritenuti provento dell’attività criminosa.

Al termine delle procedure, l’indagato è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari e, a seguito dell’udienza per direttissima, è stata disposta a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di firma.