I funzionari delle Dogane hanno sequestrato e distrutto 9 chili di Hemo Him all'aeroporto di Cagliari, che equivalgono ad una somministrazione giornaliera per un intero anno, ma anche 3.220 compresse e 70 tubetti di farmaci illegali trasportati da alcuni viaggiatori provenienti da Kirghizistan, Cina, Senegal e Bangladesh.

I prodotti confiscati risultavano privi di certificazione sanitaria, di etichettatura con indicazione della composizione e le relative istruzioni per l'uso.

Il farmaco più pericoloso tra quelli trovati, per il quale sono stati lanciati specifici alert dall'Health sciences authority, è l'Hemo Him, perché ceduto come integratore capace di supportare o addirittura sostituire il trattamento chemioterapico in soggetti affetti da tumore.

Gli altri farmaci erano ansiolitici, antipertensivi e antidolorifici, ma anche pomate per vari usi e prodotti per la disfunzione erettile: erano presenti infatti 1.268 pastiglie di viagra.