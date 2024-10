Domani a Cagliari, alle 14:30, nella la sede della direzione generale della Protezione Civile, in via Vittorio Veneto 28, la presidente della regione Alessandra Todde e il direttore generale della Protezione civile Mauro Merella presenteranno alla stampa le iniziative legate alla Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma da domani, sino a domenica 13 ottobre.

La sesta edizione della Settimana Nazionale, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 ottobre, ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile e favorire un approccio consapevole al territorio, visto che l’adozione di comportamenti corretti si dimostra fondamentale per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente.

Il ricco calendario di iniziative si concluderà domenica con “Io non rischio”, la campagna di comunicazione del Dipartimento nazionale sulle buone pratiche di protezione civile.