I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno ucciso ieri sera nel capoluogo, per furto aggravato, un 30enne italiano , nato in Belgio ma residente ad Oristano.

I militari erano intervenuti in viale Trieste a seguito di una richiesta telefonica, pervenuta alla centrale operativa di via Nuoro, da parte di un cittadino di passaggio, che aveva notato come il giovane si soffermasse nel guardare all'interno degli abitaco li dei mezzi parcheggiati lungo il viale.

All'arrivo della gazzella dell'Arma, i Carabinieri hanno individuato il ragazzo e lo hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo una borsa sottratta dall'interno di un furgone Ford Transit , parcheggiato all'interno del cortile adiacente alla filiale del Banco di Sardegna. La borsa conteneva un marsupio, degli occhiali da vista e degli occhiali da sole, nonché le chiavi di un'autovettura, un cellulare nero e una piccola somma di denaro.

L'arrestato è stato subito condotto presso la caserma di via Nuoro e ha trascorso la notte all'interno delle camere di sicurezza di quella struttura, in attesa di essere giudicato con rito per direttissima, durante il quale è stato convalidato il fermo e applicata la misura cautelare della custodia in carcere a Uta.