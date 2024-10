Un campo di protezione civile messo in piedi a tempo record della Colonna mobile per testare tempi e modalità di risposta a situazioni di crisi. La simulazione si è svolta, questa mattina, nell'area di via San Paolo a Cagliari nel contesto di un'iniziativa promossa da Anci con il coinvolgimento di comuni italiani.

Partita alle 7.45 dalla sede della Protezione civile comunale di via Mercalli, la colonna mobile composta da 26 automezzi attrezzati e 77 operatori dotati di competenze tecniche e amministrative, è arrivata nell'area di via San Paolo intorno alle 8.30. C'era anche il sindaco Massimo Zedda: "Tenevo a partecipare e ringraziarvi. Non solo per l'esercitazione odierna, ma per il lavoro che quotidianamente ognuno di voi svolge - ha detto rivolgendosi agli operatori della Protezione civile, agli agenti della Polizia locale e ai volontari - È inutile negare che i cambiamenti climatici e tutto quello che sta accadendo, l'altro giorno non c'è stata allerta meteo regionale ed è andata sott'acqua Pirri, sarà sempre più complesso, difficile, e coinvolgerà sempre più attività e competenze, dai Servizi sociali alla Polizia locale, dal Servizio viabilità a quello dei Lavori pubblici".

L'esercitazione ha coinvolto anche diverse associazioni di volontariato, tra cui Alba e Misericordia di Cagliari, Nos di Quartu Sant'Elena e Sinnai. Operazioni concluse intorno alle 14, con il rientro della colonna mobile nella sede della Protezione civile di via Mercalli e la scorta della Polizia Locale, che ha aperto e chiuso il passaggio del convoglio.