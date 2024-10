La Sezione Polizia Stradale di Cagliari, con la collaborazione dei Distaccamenti di Carbonia, Muravera e Sanluri, ha intensificato le attività di vigilanza stradale durante il ponte di Ferragosto attraverso l'aumento delle pattuglie presso le località balneari ei luoghi a maggiore vocazione turistica.

Gli operatori hanno presidiato le principali arterie extraurbane , tra cui la Ss 131, la Ss 554 e la Ss 125 VAR, oltre a tutto l'hinterland della città metropolitana . Nel complesso i poliziotti hanno contestato 134 illeciti amministrativi , cui si aggiungono 27 accertamenti per eccesso di velocità per i quali gli agenti hanno rilevato spesso il superamento dei limiti di oltre 40 km/h, più 9 contestazioni per mancata copertura assicurativa spesso giustificate dagli automobilisti quali dimenticanze, nonostante in alcuni casi l'assicurazione fosse scaduta da mesi.

Durante i controlli 6 persone sono state denunciate per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e tra questi un conducente guidava con un tasso di circa quattro volte superiore a quello consentito, mentre un altro conducente è risultato positivo agli accertamenti preliminari condotti dal Medico della Polizia di Stato, volti a verificare la presenza di sostanza stupefacente nell'organismo.

L'età media degli automobilisti deferiti all'Autorità Giudiziaria era di 30 anni .

In totale sono stati sequestrati 7 veicoli ed eseguiti tre fermi, amministrativi di cui uno per guida senza patente. Complessivamente sono 33 le patenti di guida ritirare per un totale di 420 punti decurtati.