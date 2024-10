Dipendente civile dell'Esercito in servizio alla caserma Attilio Mereu il militare è morto sul colpo. Gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Guido Calzia, hanno sequestrato sia la Ford che la due ruote.

L'incidente è avvenuto alle 7:40 in via Salvatore Ferrara nel quartiere Sant'Elia. Mastromarino in sella alla moto stava percorrendo via Ferrara per recarsi al lavoro presso la caserma Attilio Mereu, quando si è trovato davanti il Suv che percorreva la strada contromano.

L'impatto è stato violentissimo, i due mezzi si sono scontrati frontalmente e il motociclista è stato sbalzato dalla due ruote, dopo un volo di circa 3 metri è finito sull'asfalto, morendo sul colpo.