Seconda gara casalinga consecutiva per il Cagliari, che all'Unipol Domus ospita, lunedì sera, l'ambizioso Como neo-promosso. I rossoblù, dopo l'ottimo pareggio all'esordio stagionale contro la Roma, sfideranno una squadra ancora da decifrare, ma che sul mercato ha piazzato colpi di spessore, e che sta per calare un tris di acquisti internazionali: Sergi Roberto, 14 stagioni col Barcellona e 373 presenze, Nico Paz, giovane promessa del Real Madrid, e Maximo Perrone, talentuoso centrocampista del Manchester City.

Fortunatamente per i sardi, anche nel caso venissero ufficializzati non sarebbero in campo per la sfida della Domus. Ma servirà comunque una prestazione di valore contro l'ex Dossena e compagni. Per questo Nicola spera di recuperare, almeno per la panchina, Mina, Palomino e Viola. Dal 1' potrebbe riproporre la formazione scesa in campo contro la Roma, con Zappa, Wieteska e Luperto davanti a Scuffet, Azzi e Augello sulle fasce, Prati, Marin e Deiola in mezzo al campo, e la coppia Piccoli-Luvumbo davanti.

Un'alternativa potrebbe essere l'impiego di Pavoletti da titolare, nodi che verranno sciolti probabilmente soltanto alla vigilia del match.