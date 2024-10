Il Questore di Cagliari ha disposto la chiusura del pub Donegal di via Caprera, a Cagliari , per 45 giorni, per motivi di sicurezza, dopo l'omicidio avvenuto al suo interno lo scorso 2 giugno .

Il provvedimento amministrativo è stato disposto a seguito del contestuale dissequestro del pub.

Dall'inizio dell'anno la chiusura temporanea per motivi di sicurezza è stata applicata dal Questore di Cagliari in altre 4 circostanze, a carico di altrettanti esercizi pubblici del centro di Cagliari, del litorale del Poetto e dell'entroterra cagliaritano.