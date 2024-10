I Carabinieri hanno arrestato un 51enne di Decimoputzu per tentata rapina ed evasione. L'uomo avrebbe cercato di rapinare un anziano di 93 anni che ha reagito, poi è stato bloccato dai passanti che lo hanno malmenato.

Il fatto si è verificato questa mattina a Cagliari, in via Flumentepido a Is Mirrionis e l'arrestato si trovava ai domiciliari.

L'episodio è avvenuto verso le 9. Il 51enne ha avvicinato e aggredito l'anziano nel tentativo di rubargli il portafogli. Dopo la reazione del pensionato è fuggito, inseguito da alcuni passanti che sono riusciti a bloccarlo e malmenarlo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Stampace e del Radiomobile e un'ambulanza del 118.

La vittima della tentata rapina è stata trasportata all'ospedale dove le sono state riscontrate ferite guaribili in 15 giorni. Il 51enne è stato arrestato e domani si presenterà in tribunale per il processo per direttissima.