Poco prima di pranzo, sul parapetto del Bastione, c’è un ragazzo apparentemente giovane, sulla trentina, che minaccia di lanciarsi. In piazza Costituzione, a Cagliari, sopraggiunge il panico: i cittadini e diversi turisti in giro per il centro lanciano l’allarme al 112 e sul posto si dirigono immediatamente i militari delle gazzelle della Radiomobile Carabinieri Cagliari, coordinati dal Capitano Stefano Martorana.

Sono minuti concitati, il giovane, visibilmente disorientato, viene dapprima distratto dai carabinieri che lo convincono a parlare, poi il lieto fine: l’uomo ci ripensa, salta il muretto e torna sui suoi passi abbracciato dai carabinieri. Non poteva andare meglio, fortunatamente: un gesto che poteva rivelarsi fatale.