Incidente stradale questo pomeriggio al Poetto. Un 56nne cagliaritano, in sella a un Suzuki Burgman, ha perso il controllo della moto mentre stava percorrendo via Lungo Saline diretto verso il centro città. La due ruote, dopo aver strisciato per circa 90 metri, è finita contro una Mercedes classe A e una Audi A3. Ad avere la peggio il centauro, soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso del Brotzu in codice giallo.

Una volta controllati i documenti dell’uomo, gli agenti della Polizia locale hanno scoperto che il 56enne non era abilitato alla conduzione di quel tipo di moto e il mezzo stesso era sprovvisto di assicurazione. Quindi gli agenti gli hanno ritirato la patente e sequestrato la moto.