Incidente stradale questo pomeriggio in via Bacaredda, a Cagliari. Il conducente di un bus della ditta di trasporto privato ha investito un 36enne di origini filippine. Le circostanze sono ancora da chiarire ma fortunatamente il pedone non ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato al pronto soccorso del Brotzu in codice giallo. Sul posto, oltre al 118, la Polizia locale per i rilievi.