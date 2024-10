Incidente stradale questo pomeriggio a Pirri. La conducente di una Ford Fiesta, una cagliaritana di 60 anni, nell’impegnare l’incrocio, regolato da stop, tra via Vittorio Amedeo e via Duca di Genova si è scontrata con uno scooter guidato da un cagliaritano di 21 anni. Quest’ultimo è caduto sull’asfalto riportando lesioni ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportarlo al pronto soccorso del Policlinico Universitario in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.