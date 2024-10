Si chiamano Ascot e sono gli ambulatori straordinari di comunità territoriali, le strutture attivate dalla ASL di Cagliari per assicurare l’assistenza sanitaria di base ai cittadini dei comuni privi di medico di famiglia.

Al momento sono tre le strutture attive nei Distretti della ASL di Cagliari: a Ballao, Esterzili e Villa San Pietro.

Gli Ascot rapprentano una risposta importante all’emergenza cronica, diffusa purtroppo in tutta l’Italia, di medici di medicina generale, grazie alla collaborazione di medici aderenti su base volontaria, in grado di assicurare nell’immediato l’assistenza sanitaria di base in diversi territori.

"Continua il lavoro di rafforzamento dei servizi territoriali con risultati tangibili - spiega Marcello Tidore, Direttore generale della ASL di Cagliari - L'Azienda sta adottando ogni possibile soluzione organizzativa per poter erogare i servizi territoriali. Ccogliamo l'occasione per ringraziare i Sindaci che non si limitano a rappresentare le complessità che affronta la popolazione ma ci supportano con grande impegno".

Negli Ascot, dedicati esclusivamente ai cittadini senza assistenza sanitaria di base vengono erogate tutte le prestazioni che vengono di consueto effettuate dai medici di famiglia: prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate).