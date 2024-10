Cominciano ad arrivare gli avvisi per la tassa sui rifiuti 2024 a Cagliari: si parte con le pec, seguirà il formato cartaceo e le mail ordinarie.

Si tratta del tributo destinato alla copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di raccolta differenziata.

L'avviso contiene, oltre agli importi dovuti per l'anno 2024 anche il conguaglio per l'esercizio 2023, per le utenze domestiche e non domestiche che hanno superato il numero dei conferimenti indicati relativi alla frazione del secco indifferenziato. Sono presenti anche due ulteriori voci: copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti per euro 0,10 euro a utenza e di quelli per eventi eccezionali e calamitosi del valore di euro 1,50 euro a utenza.

Confermate invece le modalità di pagamento (unica soluzione, oppure quattro rate bimestrali) e di invio dell'avviso, anche al Linkmate, lo sportello telematico del contribuente, strumento utilizzato lo scorso anno da 12mila utenti con una crescita del 20 per cento. Si può pagare anche con Io, l'app dei servizi pubblici.

Foto: Comune di Cagliari