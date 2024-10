Partono i lavori per la realizzazione della Metropolitana leggera a Cagliari e il Comune, con un'ordinanza, ha disposto la riduzione di carreggiata, in entrambi i sensi di marcia, in viale Diaz, tratto compreso tra il viale Cimitero e la via della Stazione Vecchia, dal 1 agosto 2024 al 7 gennaio 2025.

Le prescrizioni in vigore da giovedì sono le seguenti:

- riduzione di carreggiata in entrambi i sensi marcia con n. 1 corsia (per senso di marcia) residua aperta alla circolazione veicolare da 3,50 m di larghezza;

- revoca della corsia riservata al TPL – Trasporto pubblico locale;

- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i sensi marcia con validità 0-24;

- istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora.