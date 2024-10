Arriva la richiesta, formulata dalla Pm Diana Lecca, di assoluzione per l' ex presidente della Bnl Luigi Abete , in giudizio a Cagliari con l'accusa di usura bancaria per i tassi applicati dall'istituto di credito nei mutui.

Il dibattimento si è tenuto davanti al collegio presieduto dal giudice Gianpiero Sanna. Abate è difeso dall'avvocato Rampioni che, come la pubblica accusa, ha sollecitato l'assoluzione piena.

L'inchiesta era partita da una denuncia della società proprietaria dell'hotel Setar di Quartu Sant'Elena , che aveva contratto un mutuo con la Bnl segnalando tassi di interesse superiori al dovuto. Prossima udienza il 25 ottobre per le repliche e, molto probabilmente, anche per la sentenza.