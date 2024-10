E' cresciuto in maniera drastica, negli ultimi tempi, il numero delle persone che in seguito a problemi e fallimenti personali si affida alla cura tramite psicofarmaci. L'allarme lo da la Federfarma che individua nell'area cagliaritana la zona più a rischio in Sardegna.

"Le vendite sono aumentate del 10% e il 30% dei cagliaritani fa uso di ansiolitici", denunciano. "I quartieri più a rischio" spiega Giorgio Congiu presidente dell'associazione di categoria "sono Is Mirrionis, Sant'Elia e San Michele dove l'età di chi fa uso di questo tipo di medicinali si abbassa sempre di più".