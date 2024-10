Non ce l'ha fatta il piccolo Paolo Foscari, il 12enne di Caronno Pertusella (Varese) che era rimasto gravemente ferito dopo essere caduto in un dirupo in Valle Formazza, nel Varesotto.

A nulla sono valsi i tentativi dei medici dell'ospedale di Novara, dove era stato ricoverato: dopo nove giorni Paolo si è spento.

L'incidente è avvenuto il 20 agosto scorso, durante una gita con la famiglia a Salecchio (Verbanio-Cusio-Ossola), a 1600 metri di quota.

Il ragazzino era precipitato facendo una caduta di diversi metri. Recuperato dai soccorritori con gravi traumi alla testa e al torace, era stati trasferito in ospedale.