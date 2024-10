Intervento dei tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna nel primo pomeriggio di oggi per il recupero di un cacciatore rimasto ferito nell'agro del Comune di Iglesias .

L'uomo, 50enne residente a Gonnesa, era impegnato in una battuta di caccia in località San Pietro quando è scivolato, procurandosi un trauma a un arto inferiore . Non essendo più in grado di muoversi autonomamente i compagni hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto inizialmente l'elisoccorso di base a Cagliari, ma a causa del forte vento è stato costretto ad annullare la missione, rendendo necessario l'arrivo delle squadre a terra delle stazioni di Cagliari e Iglesias. Immediata quindi la mobilitazione del turno in guardia attiva, supportata da altri tecnici, per un totale di 13 soccorritori sul campo.

L'infortunato è stato raggiunto, stabilizzato e imbarellato per essere condotto presso l'abitato di Nebida, dove lo attendeva l'ambulanza del Soccorso Sant'Andrea Gonnesa - SO.SA.GO per trasportarlo nel più vicino presidio ospedaliero. IO

" Il terreno impervio e le cattive condizioni meteo, dovute al forte vento, hanno reso il soccorso abbastanza impegnativo ", hanno spiegato nella nota gli operatori del CNSAS .