organizzare un sistema di raccolta di campioni di milza, sangue e diaframma per ogni cinghiale abbattuto;

organizzare un sistema di raccolta di campioni di milza, sangue e diaframma per ogni cinghiale abbattuto;

custodire le carcasse degli animali fino ad ottenimento dell’esito degli esami di laboratorio ( esito per trichinellosi e PSA)

custodire le carcasse degli animali fino ad ottenimento dell’esito degli esami di laboratorio ( esito per trichinellosi e PSA)