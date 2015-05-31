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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
BURGOS
SINDACO ELETTO: SALVATORE ARRAS
ABITANTI: 949 / ELETTORI: 787
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|SALVATORE ARRAS
|
LISTA CIVICA "CONTINUITA' E SVILUPPO"
|416
|100%
Schede bianche: 9
Schede nulle: 22
SPECIALE ELZIONI COMUNALI 2015. BURGOS- TUTTI I RISULTATI DELLE VOTAZIONI
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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
BURGOS
SINDACO ELETTO: SALVATORE ARRAS
ABITANTI: 949 / ELETTORI: 787
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|SALVATORE ARRAS
|
LISTA CIVICA "CONTINUITA' E SVILUPPO"
|416
|100%
Schede bianche: 9
Schede nulle: 22