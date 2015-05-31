ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

BURGOS

SINDACO ELETTO: SALVATORE ARRAS

ABITANTI: 949 / ELETTORI: 787 

CANDIDATI PARTITI VOTI %
SALVATORE ARRAS 

LISTA CIVICA "CONTINUITA' E SVILUPPO" 

 416 100%

 

 

Schede bianche: 9

Schede nulle: 22