Un pensionato di 69 anni è stato denunciato dai carabinieri delle Stazioni di Bono e di Benetutti, intervenuti alla Guardia medica di Burgos per un episodio avvenuto sabato pomeriggio.

Il pensionato, recatosi all’ambulatorio della Guardia medica, pretendeva di essere visitato senza indossare la mascherina e alle rimostranze del medico di turno lo ha strattonato e minacciato. Prima di andare via ha parcheggiato la sua auto davanti al cancello dell'ambulatorio e si è allontanato a piedi, impedendo di fatto al medico di poter uscire in caso di emergenza. I carabinieri hanno rintracciato il 69enne nella sua abitazione e lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.