Oggi è 1° aprile 2023 e in Italia si festeggia il Pesce d’aprile. In tutto il mondo a parenti, amici e agli utenti delle pagine web vengono fatti scherzi, ma solo nel nostro Paese questa giornata ha a che fare con i pesci.

Occhio perché, oltre alle fake news, potrete cadere "vittime" di pesci attaccati sulla schiena e girare così per chissà quanto tempo!

Il paragone con il pesce è sicuramente che le vittime abboccano agli scherzi come i pesci, ma le origini di questa festa, come informa Fanpage, non sono note.

Ci sono, infatti, feste dedicate agli scherzi da fare a vicenda e altre feste in cui invece non si mangia pesce in uno specifico giorno dell’anno. Però manca un momento preciso in cui pesci e scherzi si sono uniti per creare il Pesce d’aprile.

Secondo alcuni studiosi, come riporta Wine & Food, l’origine di questa giornata è da ricercare nel mito di Proserpina: la donna, rapita da Plutone, con l’inganno fu indotta a mangiare 6 chicchi di melograno, considerato il frutto della morte, senza sapere che in quel modo sarebbe rimasta per sempre nell’Ade.