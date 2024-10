Era il 13 marzo 2013 quando da un’idea di Roberto e Cristina Tangianu ebbe vita Sardegna Live, un’innovativa testata giornalistica nata con l’esigenza di dare voce all’isola interpretandone l’anima e declinandone le espressioni più belle in un lavoro di ricerca e racconto che restituisse valore anche alle piccole cose.

Cronaca ed attualità, cultura e tradizioni, sport e società, inchieste, spettacolo ed eventi. Sardegna Live si è articolata col tempo. È divenuta sistema nel complesso mondo della comunicazione isolana di cui si è fatta espressione con rigorosa attenzione, sensibilità e disponibile dialogo senza mai cedere ai compromessi intellettuali, al sensazionalismo spicciolo e alla banalità del fare notizia ad ogni costo.

Sardegna Live è scesa in piazza in un percorso fatto di incontri. Ha vissuto e raccontato le piccole realtà fungendo da ponte verso i grandi centri. Ha generato relazioni. Ha condiviso momenti ed emozioni guadagnando di giorno in giorno la fiducia dei tantissimi lettori che, sempre più affezionati, ci seguono da ogni angolo del mondo.

Oggi, Sardegna Live, compie quattro anni. Un altro traguardo al quale fermarsi giusto un attimo, appena il tempo di ringraziare chiunque abbia contribuito in qualsiasi maniera al successo di un progetto coraggioso ed in costante evoluzione.

Grazie a tutti, anche a te che stai leggendo, per aver voluto condividere un pezzo di cammino insieme a noi.

Tanti auguri, Sardegna Live!