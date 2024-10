Oggi compie gli anni Francesco Demuro, l'artista che tutti conoscono e apprezzano, l'amico che mi abita nel cuore.

Ripeto spesso, quando parlo di lui, che la vita è davvero una riserva di cose meravigliose: può partire in sordina, limitando le tue occasioni di felicità, per poi ribaltarsi e offrirti una famiglia meravigliosa e i teatri più importanti del mondo.

Francesco è un esempio per te che sai di avere un talento e vivi nella paura di non non riuscire a dimostrarlo: se ci credi e sei tenace puoi farcela, se coltivi il sogno con disciplina e duro lavoro arrivi alla meta.

Francesco é un esempio anche per tutti quelli che quando rancolano nel buio fanno di tutto per accendere le luci dell'alba e alla fine ci riescono.

A me ha riservato l'onore di farmi battezzare la sua bambina, meravigliosa creatura, che sulle orme del padre muove i primi teneri acuti e canta nello stupore di chi cattura con irresistibile simpatia.

Oggi Francesco compie gli anni, tra gli affetti che proteggono la sua parte più vera, all'ombra di un amore senza fine.

Auguri da parte di un'isola che attraverso il suo canto viaggia leggera sulle ali del mondo.

Buon compleanno a chi non ha mai smesso di amare incondizionatamente la vita, ripagato di altrettanto amore.