Si terranno oggi i funerali di Pierpaolo Bacciu, l'agricoltore 59enne di Buddusò che ha perso la vita ieri mattina a causa di un incidente sul lavoro nelle campagne fra Nughedu San Nicolò e Pattada.

L'ultimo saluto Pierpaolo è previsto per le 15:30 nella parrocchia di Santa Anastasia.

Pierpaolo stava lavorando per conto terzi in un podere, come in tante altre occasioni, a bordo di un trattore in una zona impervia, quando il mezzo si sarebbe impennato per poi capovolgersi.

L'uomo, sbalzato fuori dall'abitacolo, è rimasto schiacciato e per lui non c'è stato niente da fare, complice anche la difficoltà per i soccorsi di raggiungere velocemente l'area dell'evento.

Le ambulanze e anche l'elicottero del 118 non sono potuti arrivare al podere e i soccorritori infatti sono stati accompagnati sul posto con mezzi agricoli.

Carabinieri e ispettori dello Spresal si stanno occupando di tutti gli accertamenti del caso.