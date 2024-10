“In queste ore, più che mai, dopo il gravissimo e incomprensibile attacco militare da parte di Israele, rimasto fortunatamente senza conseguenze, dobbiamo fare sentire tutta la nostra vicinanza e sostegno ai nostri ragazzi e ragazze della Brigata Sassari che, sotto il comando del Generale Stefano Messina, conducono il contingente italiano nella missione di pace Unifil in Libano. In uno dei momenti più delicati della storia moderna”.

Sono le parole del coordinatore regionale della Lega, Michele Pais, a seguito degli attacchi alla base Unifil da parte dell’esercito israeliano.

“Nonostante la grande preoccupazione – ha detto Pais - sono immensi l'orgoglio e il ringraziamento che l'Italia, la Sardegna vi riconosce. Come sempre i ‘sassarini’ fanno la differenza, e si confermano essere punta di diamante non solo delle nostre Forze Armate, ma anche delle Nazioni Unite come forza di pace, stabilizzazione e assistenza alle popolazioni, ad alta e qualificata specializzazione. Ajo' Dimonius, Avanti Forza Paris. Tutta la Sardegna è idealmente con voi”, ha concluso Pais.