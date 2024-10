Ha preso l'auto della madre e per due notti, con altri tre amici suoi coetanei, ha guidato per registrare dei video da pubblicare sui social: protagonista della vicenda accaduta in Brianza un 16enne a “caccia” di like.

La scoperta è stata fatta dai Carabinieri di Giussano (Monza Brianza), che indagavano sul presunto furto della Fiat 500 nera denunciato in piena notte dalla proprietaria, una 38enne che da qualche giorno era via di casa.

Il padre della donna ha chiamato poco dopo comunicando di aver ritrovato in prossimità del cimitero di Giussano la macchina danneggiata, con le fiancate completamente rigate e le chiavi ancora inserite.

I militari dell’Arma si sono recati sul posto dove era presente, oltre all’anziano, anche suo nipote, il figlio 16enne della donna.

La Fiat, a seguito delle due notti brave, ha riportato numerosi ed evidenti danni che vanno dalle fiancate completamente rigate al danneggiamento dei paraurti e dei fanali, più l'urto contro due autovetture in sosta e un cancello al quale sono stati sradicati i paletti con le fotocellule, hanno dichiarato i Carabinieri.