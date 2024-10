Brasilia, 6 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il passaggio di un ciclone extratropicale attraverso lo stato brasiliano del Rio Grande do Sul, nel sud del paese, ha provocato finora 27 morti, dopo la conferma di sei vittime da parte del governatore dello stato Eduardo Leite.

"Ci rammarichiamo per ogni vita persa e stiamo lavorando per salvare più persone possibile nelle regioni colpite", ha detto su X Leite ,che ha in programma di visitare le zone colpite insieme ai rappresentanti del governo federale.

Il governatore ha chiesto al governo centrale di inviare più aerei militari per rispondere a un'emergenza che ha colpito più di 60 città. Il fenomeno ha avuto origine da un sistema di bassa pressione che ha provocato forti piogge già nella giornata di lunedì. L'agenzia meteorologica nazionale prevede che continuerà a piovere sul Rio Grande do Sul anche nelle prossime ore.