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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
BOTTIDDA
SINDACO ELETTO: DANIELE SECONDO COCCO
ABITANTI: 720 / ELETTORI: 601
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|DANIELE SECONDO COCCO
|
LISTA CIVICA "BOTTIDDA"
|386
|100%
Schede bianche: 18
Schede nulle: 16
SPECIALE ELZIONI COMUNALI 2015. BOTTIDDA - TUTTI I RISULTATI DELLE VOTAZIONI
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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
BOTTIDDA
SINDACO ELETTO: DANIELE SECONDO COCCO
ABITANTI: 720 / ELETTORI: 601
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|DANIELE SECONDO COCCO
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LISTA CIVICA "BOTTIDDA"
|386
|100%
Schede bianche: 18
Schede nulle: 16