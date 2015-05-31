ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

BOTTIDDA

SINDACO ELETTO: DANIELE SECONDO COCCO

ABITANTI: 720 / ELETTORI: 601

CANDIDATI PARTITI VOTI %
DANIELE SECONDO COCCO  

LISTA CIVICA "BOTTIDDA"

 386 100%

 

 

Schede bianche: 18

Schede nulle: 16