Il Nobel per la Fisica quest’anno parla la nostra lingua: la scoperta del famoso “bosone di Higgs” è avvenuta difatti grazie agli esperimenti degli scienziati Guido Tonelli e Fabiola Gianotti. Tutti contenti, tranne i politici italiani. Che hanno espresso parecchie riserve.

Matteo Renzi: «Troppo facile vincere così! Facciano le Primarie come tutti gli altri quei due bischeri del CERN. I sondaggi dicono questo: il 100% degli italiani vorrebbe dare il Nobel a Matteo Renzi. Che c’è, avete paura di sfidarmi?? Fatevi avanti, cacasotto! »

Silvio Berlusconi: «Non posso che constatare con rammarico che anche a Stoccolma comandano i giudici comunisti. Il mio collega Dio ha creato l’universo, tutti lo sanno; attribuire a una particella i meriti dell’Ente Supremo è l’ennesimo scandalo a cui il Popolo delle Libertà si opporrà con tutte le forze »

Renato Brunetta: «Tutti sanno che quest’anno mi spettava il Nobel per l’Economia. Ma guardatemi bene: sono un tappo, no?? Chi più di me è informato sul tema della “crescita zero”? »

Daniela Santanché: «Il bosone?? Cos’è, un dildo?? Corro subito al sexy shop, lo proverò con Alessandro (Sallusti, n.d.r.) stanotte stesso »

Ignazio La Russa: «Busone a chi?? Ah, ma io vi querelo! Voi delle Iene avete passato ogni limite: nessuno, dico nessuno, ha mai osato mettere in dubbio la virilità del sottoscritto. CHIARO?? Aspettatevi la visita dei miei sgherri: un cicchettino di olio di ricino non ve lo leva nessuno »