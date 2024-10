Il bonus tende, zanzariere e persiane è stato prorogato anche per gli anni 2023 e 2024. Con l'arrivo della stagione calda, come ogni anno, insieme alle belle giornate torneranno anche le zanzare.

Chi non fosse ancora attrezzato potrà contare sull'agevolazione.

Si fa riferimento in realtà a un insieme di aiuti pensati per rinnovare gli ambienti domestici e che rientrano nel campo di altri bonus, a partire dall’Ecobonus. Nello specifico, si tratta della possibilità, nell'ambito di lavori più ampi, di installare nuove zanzariere sugli infissi di casa, usufruendo di una detrazione fiscale Irpef al 50%.

Le spese detraibili sono quelle sostenute sia per l’acquisto vero e proprio delle zanzariere che per la loro installazione. L’importo massimo coperto dall’agevolazione è di 60mila euro.

Le zanzariere scelte devono innanzitutto avere marchiatura CE, ed è poi necessario che il valore del loro fattore di trasmissione solare inferiore o uguale a 0,35. Le zanzariere devono perciò essere capaci di schermare la luce del sole, andando a migliorare l’efficientamento energetico della casa.

REQUISITI. Non è previsto alcun limite Isee per poter ottenere la detrazione, ma è necessario che chi la richiede goda di un diritto reale sull’immobile in questione.

COME FARE DOMANDA. La domanda per la detrazione va inviata all’Enea, con le informazioni relative agli interventi svolti, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Si può presentare online, nella sezione del sito dedicata alle detrazioni fiscal