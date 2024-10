È stato notato da un carabiniere fuori servizio, a bordo strada sulla Provinciale 43, con in mano un fazzoletto a cui aveva dato fuoco, ed è stato arrestato per tentato incendio boschivo. A finire nei guai un allevatore di Burgos di 58 anni.

Il militare lo ha sorpreso in località Belvedere, a Bonorva, in una zona in cui è presente una vasta area boschiva. Alla vista del militare, ancora in uniforme, l’uomo ha gettato il fazzoletto sull’asfalto. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Torralba e Mores che, svolti gli accertamenti, hanno arrestato l’allevatore: per lui sono scattati i domiciliari.

“L’attività si inserisce nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio attuati dai Carabinieri per la prevenzione degli incendi, tenuto conto dei numerosi focolai che si sono sviluppati negli ultimi giorni nelle aree limitrofe e che stanno provocando gravi danni a tutto il territorio nonché pericolo per gli allevatori e cittadini” sottolineano in una nota i carabinieri.